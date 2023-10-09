«المصريين الأحرار»: يجب تطبيق القانون بحسم تجاه جامعي التأييدات المزورة

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنّ قرار وزارة الداخلية بالقبض على 8 أشخاص أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل للرئاسة وبحوزتهم 596 توكيلا، إجراء سليما 100% كونها أحد المؤسسات المعنية بضبط العملية الانتخابية، مؤكدا أنّ الانتخابات الرئاسية تُجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وأضاف الدكتور عصام خليل لـ«الوطن»، أنّه يجب تطبيق القانون على مخالفي ضوابط العملية الانتخابية، لافتا إلى أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدور نموذجي ورائع حتى الآن، وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتستقبل المرشحين بأوراق ترشحهم بشكل جيد دون أي معوقات.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات تحرص على إجراء انتخابات رئاسية تليق بالجمهورية الجديدة، وتعمل على حل أي معوقات تواجه المواطنين في تحرير أي تأييدات لأحد مرشحي الرئاسة، مشيدا بجهود وزارة الداخلية لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وبشفافية، بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات.