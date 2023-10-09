غلق محل يدار كصيدلية وتحرير 3 محاضر مزاولة مهنة بدون ترخيص بالبحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير في البحيرة برئاسة اللواء محمد عيسى عمار بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية بالبحيرة وإدارة تموين أبو المطامير حملات مكبرة على الصيدليات العامة بنطاق مركز أبو المطامير.

حملات رقابية على الصيدليات في البحيرة

وأسفر الحملات بالمرور على 10 صيدليات عن غلق محل يُدار كصيدلية وتحرير 3 محاضر مزاولة مهنة بدون ترخيص.

جاءت الحملة برئاسة عادل صقر نائب رئيس المركز، هاني منيسي مدير إدارة الرقابة والمتابعة ومفتشي إدارة التموين بأبو المطامير ومفتشي هيئة الدواء بالبحيرة.

كما تم التشديد على ضرورة استمرار تلك الحملات بكل القرى لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جهود أجهزة البحيرة الرقابية

تأتي الحملات فى إطار الجهود التي تقوم بها محافظة البحيرة وأجهزتها التنفيذية والرقابية بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.

وشهدت صباح اليوم الإثنين مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.