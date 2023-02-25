نائب: تراجع أسعار الدواجن يؤكد نجاح الدولة في السيطرة على الأسعار

أشاد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، بتراجع أسعار الدواجن بمعرض «أهلا رمضان»، قائلا، إن انخفاض الأسعار يؤكد سلامة وصواب تحركات الدولة بفتح الباب لإستيراد الدواجن البرازيلية المجمدة، وهو ما أدى لتراجع أسعار الدواجن المحلية بشكل كبير.

نجاح الدولة في السيطرة على الأسعار بعد أزمة الدواجن

ونوه عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات صحفية، بهبوط أسعار الفراخ للمستهلكين من 95 إلى 75 جنيها للكليو في التعاملات، بقيمة هبوط بلغت 20 جنيها في أقل من 24 ساعة، مشيرا إلى أن الكيلو تسليم أرض المزرعة تراجع 10 جنيهات من 80 إلى 70 جنيها.

وشدد على أن الأسواق استجابت لضخ مزيد من المعروض في الساعات الماضية، عقب توفير 100 ألف طن دواجن برازيلي، ما ساهم في تراجع الأسعار.

انخفاضات جديدة في الأسعار

وتوقع عضو مجلس الشيوخ، مزيدا من الهبوط في أسعار الدواجن الفترة المقبلة، مع عودة دورة الإنتاج كاملة في السوق المصري، علاوة على تراجع سعر الكتاكيت تراجع أيضا من مستويات 30 جنيها إلى 19 جنيها للكتكوت الأبيض.

وشدد «أبو عايشة»، أن انخفاض أسعار الدواجن والكتاكيت في السوق المصري، يعيد الانضباط مرة ثانية ويجبر أصحاب المزارع على تخفيض الأسعار تماشيا مع الموجودة بالسوق، مؤكدا أن وفرة المعروض يساهم في ضبط الأسعار مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع الطلب.

واختتم «أبو عايشة»، بأن الأوزان المطروحة من الدواجن المجمدة تبدأ من كليو وتصل إلى 1.5 كيلو، في إطار السياسات الحكومية التي تهدف إلى ضبط حركة سعر الدواجن، بعد ارتفاع أسعارها، قائلا، إن الاقتصاد المصري وحركة الأسعار يعودان للانضباط ثانية.