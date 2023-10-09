أخبار البورصة المصریة الیوم الاثنین 9-10-2023.. تغلق على ارتفاع

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 9-10-2023، ارتفاع المؤشرات بنهاية التداولات، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.27% في ختام التعاملات ليغلق عند مستوى 19409.78 نقطة، وترصد الوطن، أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم.

أخبار البورصة المصریة الیوم

وصعد مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.79%، ليغلق عند مستوى 3611.52 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية اليوم.

البورصة المصریة الیوم الاثنين 9-10-2023

وارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.55% في ختام التعاملات مغلقًا عند مستوى 5369.86 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية اليوم نحو 1.1 مليار جنيه من خلال التداول على 448 مليون سهم عبر تنفيذ 53.205 ألف صفقة، وسجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية 1.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الجلسة.