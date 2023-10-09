أمين شباب «المصريين الأحرار»: تزوير التأييدات دليل ضعف المرشح المحتمل

قال محمد مخاليف أمين الشباب في حزب المصريين الأحرار، إن إتجاه مرشح أو أعوانه للتزوير دليل ضعفه، وأنه لجوء إلى الأساليب الملتوية لإثبات مدى قوته في الشارع على عكس ما هو حقيقي.

وأشار «مخاليف» في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أن ما حدث والإتجاه للتزوير ينعكس على ما يظهر في السوشيال ميديا، فكما أن التأييدات مزورة فربما حسابات التواصل الاجتماعي التي تدعمه أيضا غير حقيقية.

وكشف «مخاليف» عن جانب مشرق للواقعة، إذ تؤكد مدى تدقيق الهيئة الوطنية للانتخابات في شروط الترشح، وأنه رغم التسهيلات للموكلين الذين يؤيدون كل المرشحين، لكن السلطات واعية لما يحدث، مؤكدا أن الواقعة لا تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وكان مصدر أمني كشف ضبط 8 أشخاص بمحافظات «الإسكندرية، الجيزة، الفيوم، السويس»، بتحرير تأييدات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، مع وضع توقيعات عليها مدعين أنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وعثر بحيازتهم على 596 نسخة من التوكيلات المزورة «خالية البيانات».