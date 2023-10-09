«مستقبل وطن» يشيد بضبط «الداخلية» توكيلات مزورة لصالح أحد مرشحي الرئاسة

أشاد النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، بجهود وزارة الداخلية في القبض على 8 أشخاص خلال تحرير توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل للرئاسة، بحوزتهم 596 توكيلا، وتأكيدها التعامل بحسم مع المخالفين للضوابط القانونية للانتخابات.

انتخابات نزيهة وحيادية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات حريصين على إجراء انتخابات نزيهة حيادية بدون شائبة، مؤكدا أن الشعب المصري له تاريخ طويل ومشرف في الانتخابات.

ونوه بأن الهيئة الوطنية للانتخابات سبق وأعلنت التفاصيل الكاملة للعملية الانتخابية من أجل إجراء انتخابات حيادية وبشفافية ونزيهة، مؤكدا ضرورة التصدي بقوة لكل ما يخل بالعملية الانتخابية.

مشهد انتخابي ديمقراطي وصحي

وأكد أن الدولة لن تقبل مشهد انتخابي تشوبه شائبة، مسترشدا بحديث المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي والذي حث الشعب على المشاركة في الانتخابات: «نريد مشهد انتخابي ديمقراطي وصحي لا تشوبه أي شائبة».