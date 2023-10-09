حزب المؤتمر يحذّر من تحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين

حذّر الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، من تحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة 2024، قائلا: «تلاحظ مؤخرًا قيام بعض المواطنين بتحرير توكيلات مزوّرة لصالح أحد المرشحين المحتملين».

تحذير من الوكيلات المزورة

وأشاد غنيم، بجهود الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على عناصر المنظومة، بداية من المطبعة والأشخاص بمحافظات «الإسكندرية - الجيزة – الفيوم – السويس»، بعد تكثيف التحريات، وإلقاء القبض عليهم أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ووضع توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أنّ العملية الانتخابية تسير بشفافية ونزاهة، والهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت وقزفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثم هناك منز يريد ام يعمل بالمختلفة للقانون، متسائلا: «هل من يقوم بتزوير التوكيلات يستحق حتى ان يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة؟».

يذكر أن قوات الأمن عثرت على 596 نسخة من التوكيلات المزورة «خالية البيانات»، وتم تحديد وضبط صاحب المطبعة التي طبعت التوكيلات المزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.