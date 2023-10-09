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جمال الكشكي: تزوير تأييدات لأحد المرشحين المحتملين هدفه تشويه العملية الانتخابية

كتب:

سهيلة هاني
04:40 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
جمال الكشكي

جمال الكشكي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مصر دولة مؤسسات تطبق القانون ويجب على الجميع احترام هذا القانون، وقيام بعض الأشخاص بتزوير توكيلات لأحد المرشحين المحتملين هدفه الأول إثارة الفوضى، وتشويه العملية الانتخابية والمشهد الانتخابي. 

العملية الانتخابية تجري وفق صحيح القانون

وأضاف «الكشكي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن العملية الانتخابية تجري وفق صحيح القانون، ومن يتسبب في إثارة بلبلة يجب أن يتعرض للمساءلة القانونية، لا سيما أننا أمام استحقاق دستوري هو الأهم في تاريخ مصر وبالتالي لا بد أن نلتف حوله، وذلك لإنجاحه لأن التجارب السابقة تؤكد أنه لا مجال أن يكون أحد فوق القانون.

وأشار إلى أن تزوير توكيلات والقيام بمثل هذه الأفعال يضع كل المشتركين أمام مساءلة قانونية ولا يجب أن نتخطى أحد لأن مثل هذه الأفعال تؤثر على صورة الانتخابات المصرية، وتبطئ من سير العملية الانتخابية ونحن في صدد أهم استحقاق تشهده البلاد لذلك يجب التصدي لمثل هؤلاء بالقانون حتى نحافظ على سير العملية الانتخابية.

 

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