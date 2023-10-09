رئيس حزب الريادة: تحرير تأييدات مزورة للمرشحين المحتملين مجرم قانونا 

أشاد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة المصرية، بجهود وزارة الداخلية في القبض على 8 أشخاص أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وعثر بحوزتهم على 596 نسخة من التوكيلات المزورة خالية البيانات.

ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفي ضوابط العملية الانتخابية

وأضاف كمال حسنين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تحرير تأييدات مزورة مُجرم قانونا، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف ضوابط العملية الانتخابية والتي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على إجراء انتخابات نزيهة

وقال رئيس حزب الريادة، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية تحرصان على إجراء انتخابات نزيهة، موضحا أنه لم يتم رصد أي شكاوى حتى الآن منذ بداية فتح باب الترشح وهو ما يدل على حرص الدولة على إجراء انتخابات بكل شفافية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات خلال الـ 10 سنوات الماضية، وهو ما يستلزم استكماله لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري والأجيال المقبلة.