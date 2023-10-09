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«تحالف الأحزاب»: تحرير تأييدات مزورة لصالح أي مرشح جريمة

كتب:

سهيلة هاني
03:57 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
النائب تيسير مطر

النائب تيسير مطر

قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبًا، ورئيس حزب إرادة جيل، إنّ محاولات البعض لتحرير تأييدات مزورة لصالح مرشح رئاسي، يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدان أنه لابد من التصدي لأي محاولات لإفساد المشهد الانتخابي الديمقراطي.

المشهد الانتخابي

وأضاف «مطر» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ أي تزوير يعد جريمة يعاقب علهيا القانون، وهو أسلوب  يستخدمه الفاشل من أجل تحقيق هدف مشين وهو تخريب المشهد الانتخابي، موضحًا أننا بصدد مشهد انتخابي مشرف، ولا يجب أن نلجأ لهذه الاساليب لأنها تعطل المسار الحقيقي للدولة، خاصة في الوقت الحالي وهذه الفترة الحساسة.

الانتخابات الرئاسية 

وأشار إلى أنه يجب أن تطبق العقوبات على كل من شرع في تحرير تأييدات مزورة لصالح مرشح رئاسي، وكل من طلب هذا الفعل أو سعى لتنفيذه أو تسهيله، ونشيد بجهود الداخلية المصرية، وما تبذله من جهود للحفاظ على الأمن العام، وسير خطوات العملية الانتخابية بصورة آمنة وصحيحة، مشيرًا إلى عدم وجود صعوبة في تحرير التأييدات كما يزعم البعض: «على النقيض، حررت بشكل شخصي، التأييد، ولم أواجه أي مشكلات».

 

 

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