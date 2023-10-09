محافظ مطروح: توريد تقاوي القمح والشعير بتخفيض 50% للمزارعين

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، موافقة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على طلب المحافظة بالتيسير على المزارعين ودعم تقاوي القمح والشعير بمحافظة مطروح، حيث جرى الموافقة على الدعم بنسبة 50% من ثمن قيمة التقاوي للمزارعين على مستوى المحافظة.

200 طن شعير و150 طن قمح تقاوي لمطروح

وقال المهندس أحمد يوسف، مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، اليوم، إن مديرية الزراعة حصرت حاجتها بكمية 200 طن شعير و150 طن من تقاوي القمح، وورد للمديرية كمية 50 طن قمح و34 طن شعير لمركز مطروح، وسيتم الصرف للمزارعين بسعر 390 جنيها لشيكارة الشعير زنة 30 كيلوجراما، و305 جنيهات شيكارة القمح زنة 30 كيلوجراما.

بدء صرف تقاوي القمح والشعائر غدا

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمطروح، في بيان، أنه سيتم بدء الصرف لجميع تقاوي القمح والشعير غدا الثلاثاء 10 أكتوبر لمركز مرسى مطروح.

طلبات الحصول على التقاوي

وأشار وكيل زراعة مطروح إلى أنه يتم تقديم الطلب للجمعية الزراعية التابع لها المزارع ويتم التوزيع من مخزن الجمعية المركزية بمطروح، وجار التنسيق لورود باقي كميات التقاوي لمراكز الضبعة وبراني.