تحرير 135 محضرا تموينيا في حملات مكبرة على الأسواق والمخابز بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، إنه تم تحرير 135 محضرا تموينيا متنوعاً خلال حملة رقابية مكبرة نفذتها حملات تفتيشية من مجالس المدن، بالاشتراك مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين بالمحافظة، حيث استهدفت المحال التجارية والأسواق العامة، ومنافذ البيع المختلفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لحماية جمهور المستهلكين.

حملات تموينية ورقابية موسعة في كفر الشيخ

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء، بالتنسيق مع مسئولي الرقابة التموينية وحماية المستهلك والصحة والطب البيطري، لشن حملات مفاجئة على كافة منافذ البيع والأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن، للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة في الأسواق ومدى مطابقتها للمواصفات ووضع الأسعار على كافة المنتجات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال، وردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.

متابعة يومية لحركة الأسواق

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

وأضاف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بالاشتراك مع الإدارات الصحية والبيطرية والتموينية، من تحرير 12 محضرا متنوعا خلال الحملات المكبرة التي شنتها على الأسواق والمحال التجارية بنطاق مركز بيلا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح رئيس مركز ومدينة بيلا، أن الحملة شملت المرور على محلات السوبر ماركت، ومحلات الجزارة، والأسواق، وأماكن تداول السلع الغذائية، وتم ضبط 5 كجم كبدة مجهولة المصدر، و4 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم النظافة، ومحضرين سلع منتهية الصلاحية، ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

ضبط مخالفات تموينية في الأسواق

وأكد اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أن الحملة التموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، تمكنت من تحرير 27 محضرا متنوعا ما بين عدم وجود شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأضاف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أن الحملات التموينية على الأسواق بقلين أسفرت عن تحرير 17 محضرا متنوعا، منها 3 محاضر تموينية، و4 محاضر عدم الحصول على تراخيص، و3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و7 محاضر صحة.

وأكد حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أن الحملات التموينية على المحلات التجارية والأسواق، تمكنت من تحرير 13 محضرا متنوعا، وضبط 175 كيلو جبنة مجهولة المصدر.

وأضاف جمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي، أن الحملات على الأسواق تمكنت من تحرير 10 محاضر متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقال اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إن الحملات من تحرير 11 محضرا متنوعا، منها 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و2 صحة، و4 محاضر نظاف، تحت إشراف لجنة مشتركة من المجلس والتموين، وحماية المستهلك والطب البيطري والصحة والبيئة، وكافه الجهات المعنية.

وأكد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أن الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير 11 محضرا متنوعا، منها تحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضرين عدم وجود شهادات صحية، وتحرير محضرين اشتراطات نظافة.

وأضاف اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن الحملات التموينية على الأسواق تمكنت من تحرير 22 محضر مخالفة منها 4 صحة، 7 عدم إعلان أسعار، ولحوم فاسدة.

وأكد أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أن الحملة التموينية على المحلات أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرا متنوعا، منها 4 محاضر صحة، و3 محاضر بيئة، و4 محاضر تموينية.