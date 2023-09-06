«كأنك في التتش».. جماهير الأهلي تتألق في النمسا ورسالة للراحل عمرو فهمي (صور)

«من شيوخك اكتسبنا مجدنا.. وبشبابك احتفظنا باسمنا»، سيمفونية كروية رائعة، عزفتها جماهير الأهلي في النمسا، على هامش مواجهة فريقها الودية أمام NK Aluminiji السلوفيني، والتي حسمها المارد الأحمر بثلاثية، في إطار استعداداته للموسم الجديد.

جماهير الأهلي تشعل الأجواء في معسكر الفريق بالنمسا

«كأنك في التتش»، هكذا شعر لاعبو الأهلي، خلال المباراة، التي لم تشهد أداءً رائعا داخل الملعب فقط من نجوم الفريق، بل امتدت إلى المدرجات، بعدما زحفت الجماهير الحمراء بأعداد غفيرة لمتابعة نادي القرن الأفريقي.

شباب وفتيات وأطفال، الكل اجتمع على حب الأهلي داخل المدرج الذي شهد هتافات ورسائل خاصة، ليصنعوا أجواء مصرية في ملاعب أوروبا، حيث لم تكف الجماهير عن الهتاف طوال الـ90 دقيقة، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين بعد المباراة.

جماهير الأهلي توجه رسالة للراحل عمرو فهمي على هامش معسكر الفريق بالنمسا

«أسطورتك أبدية»، رسالة خاصة حرصت جماهير القلعة الحمراء على إحياء ذكرى الراحل عمرو فهمي، مؤسس رابطة مشجعي الأهلي، وسكرتير الاتحاد الأفريقي السابق، والذي وافته المنية عام 2020 عن عمر ناهز 37 عاما.

عمرو فهمي، الذي تتخذه جماهير الأهلي قدوة ونموذج يحتذى به في عشق الكيان، كان محارب الفساد الأول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهو الأمر الذي تسبب في إقالته من منصبه عام 2019 بعد كشفه فساد أحمد أحمد رئيس الاتحاد حينها، والذي تبين فيما بعد حقيقته، ليتم إيقاف الأخير بقرار من الاتحاد الدولى لمدة 5 سنوات بسبب الفساد المالى وتغريمه 200 ألف فرانك سويسرى، بعد وفاة «فهمي» بأشهر قليلة.

ذكرى رائعة سجلها لاعبو الأهلي في معسكرهم بالنمسا، والمقرر أن يختتم اليوم الأربعاء، قبل العودة إلى القاهرة وبدء الموسم الجديد بالمواجهة المرتقبة أمام الاتحاد العاصمة الجزائري، على لقب السوبر الأفريقي المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري.