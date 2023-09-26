ليس «برمودا» ويختفي فيه البشر والطائرات.. ما قصة «مثلث ألاسكا» المرعب؟

كثيرًا ما نُسجت الكثير من الأساطير والقصص الخرافية حول «مثلث برمودا» المخيف، لكن البعض لا يعرف عن «مثلث ألاسكا» المرعب، والمسؤول عن اختفاء 20 ألف شخص منذ عام 1970، إذ يدّعي السكان المحليّون أنّهم شاهدوا أجساما طائرة مجهولة فوقه.

مثلث ألاسكا

في المنطقة التي تقع بين جونو وأنكوراج بارو فُقد آلاف الأشخاص، ونُسبت الوقائع إلى كائن «بيج فوت» والكائنات الفضائية، والنشاط الكهرومغناطيسي، وغيرها من الأسباب التي يضعها سكان المنطقة، الذين أكدوا مشاهدتهم لأجسامٍ طائرة مجهولة، وعلامات لذي القدم الكبيرة، وفق تقرير لموقع «العربية».

ورغم العدد الكبير للمفقودين الذين يزيدون عن ضعف إحصاءات المعدل الوطني، فإن تلك المنطقة لا تحظى باهتمامٍ كبير، وإن كان البعض يُؤكد أنّها تعد معقل النشاط الخارق للطبيعة.

تفسيرات اختفاء البشر في مثلث ألاسكا

وتباينت التفسيرات حول اختفاء هؤلاء الأشخاص في مثلث ألاسكا بداية من وجود نشاط فضائي أو مجالات كهرومغناطيسية تُشبه الموجودة في مثلث برمودا.

وخرج تفسير وأصبح الأكثر شيوعًا في منطقة ألاسكا، بأنّ اختفاء هؤلاء الأشخاص يرجع إلى «الساسكواتش» وهو مخلوق ضخم يرهب المدن، وتعمّقت هذه القصة في وجدان القرويين بعدما تعرضوا للهجوم والقتل على يد مخلوق مجهول أطلقوا عليه اسم «نانتيناك» في خمسينيات القرن الماضي.

ورُغم أن ألاسكا مأهولة بنسبة سكان لا تتعدى 1% من سكان الولايات المتحدة، فإنّها تسجل النسب الأعلى لأعداد المفقودين مقارنة بالولايات الأخرى.

لماذا اشتهر مثلث ألاسكا؟

يرجع اهتمام العلماء والإعلام إلى مثلث ألاسكا إلى الحادثة الشهيرة التي وقعت عام 1972 عندما اختفى النائبان الأميريكيان هيل بوجز، ونيك بيجيتش مع مساعدهما وطيارهما بعد تحطم طائرة مشتبه به.

ويُعتقد أنّ الطيارة سقطت على مثلث ألاسكا لكن لم يتم العثور على الحطام أو جثث على الإطلاق، رغم استمرار عمليات البحث لمدة 40 يومًا.

وكان فقدان 44 عسكريًا على متن طائرة دوجلاس سي -54 سكاي ماستر، من أشهر حالات الاختفاء في مثلث ألاسكا، وهي في طريقها من ألاسكا إلى مونتانا، ورغم خروج السلطات الأمريكية والكندية في واحدة من أكبر مهام البحث والإنقاذ المشتركة، فإنّه لم يُعثر على أي أثر للطائرة أو جثث العساكر.

وأفاد تقرير لصحيفة «ديلي ميل»، باختفاء شانا أومان، 43 عامًا، خلال زيارتها لمنزل صديق في يونيو 2019، إذ غادرت دون أي متعلقات أو كلبها، وبحثت السلطات لعدة أيام عنها باستخدام طائرات الهليكوبتر ووحدات الكلاب البوليسية، لكن لم يُعثر عليها.

وفي 2011 كان المنقذ الجبلي جيرالد ديبيري 43 عامًا، يبحث مع مجموعة نساء مفقودة لكنه لم يعد أبدًا، وبعد عام اكتُشف دراجته الرباعية، ولم يكن هناك أي أثر لصاحبها.

وقال كين جيرها الباحث الميداني، في لقاء تليفزيوني، إنّ مثلث ألاسكا به «دوامة شريرة»، فهي منطقة ذات قوة كهرومغناطيسية متزايدة، ما يؤدي إلى اختفاء بعض الأشياء.