مواطنون بالإسماعيلية: المحافظة شهدت طفرة كبيرة في «الصحة» خلال السنوات الماضية

قال علاء البعلي أحد أهالي محافظة الإسماعيلية، إن المحافظة شهدت طفرة كبيرة في القطاع الصحي على مدار السنوات القليلة الماضية، بسبب مشروع التأمين الصحي الشامل الذي نجح في تغيير البنية التحتية لكامل المنشآت.

وأضاف «البعلي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن 90% من المستشفيات والوحدات الصحية جرى افتتاحها أو عملها تجريبيا خلال الأشهر القليلة الماضية بعد إطلاق المشروع رسميا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

البعلي: المشروع انعكس بخدمة طبية كبيرة

وأكد أن عمليات التطوير انعكست على تقديم خدمة طبية متميزة سواء داخل الوحدات الصحية، أو المستشفيات التخصصية في المراكز والمستشفيات المركزية، مثل مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى طوارئ أبو خليفة.

وأضاف أن المستشفيات التخصصية تجري جميع الجراحات في المراكز والمدن بعد افتتاحها، مثل مستشفى فايد التخصصي والذي يعد طفرة كبيرة وتحول من مستشفى عام الي تخصصي يضم كل الجراحات بمعايير عالمية، موضحا أنه أجرى فحوصات وجراحات لأسرته تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بحد أقصى 390 جنيها، رغم تكلفة الجراحة آلاف الجنيهات في أماكن أخرى.

حمد: جراحات وعلاج بالمجان

وقال باسم حمد، أحد أهالي مركز القنطرة غرب، إن مشروع التأمين الصحي الشامل نجح في تقديم العديد من الجراحات للمواطنين منذ تدشين المشروع، إلى جانب تقديم العلاج بالمجان.

وأضاف: «أنا من مستفيدي التأمين الصحي الشامل، وأجريت جراحة قبل عام في المجمع الطبي بعد معاناتي من مشكلة في الأمعاء، ولا زلت حتى الآن أتردد على المستشفى لصرف العلاج اللازم»، مؤكدا أن الخدمات تفوقت على المستشفيات الدولية.