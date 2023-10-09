كيفية الانضمام لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بعد إطلاق الموقع الرسمي

أطلقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي موقعها الإلكتروني الأول للحملة، وأعلنت الترحيب بانضمام جميع أطياف الشعب المصري للحملة عن طريق الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.

وعن كيفية الاشتراك في حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، يمكن الدخول على رابط الموقع الإلكتروني للحملة بالضغط هنـــــــــــــــــــا، ثم اتباع الخطوات التالية:

- الضغط على الانضمام للحملة في الناحية اليسرى من الموقع.

- ثم كتابة رقم التليفون بشكل صحيح.

- ثم البحث عن الكود في الرسائل على هاتفك، وكتابته في الخانة المخصصة له، وهو كود مكون من 6 أرقام.

- ستجد الصفحة المعلومات الشخصية والخبرة العلمية والعملية، يمكنك كتابتها في الخانات المخصصة لها، وهي الاسم وتاريخ الميلاد والنوع والديانة والمحافظة والمؤهل الدراسي والرقم القومي، ويجب كتابة جميع المعلومات لاستكمال التسجيل في الحملة، ثم اضغط إرسال.

- ستجد صفحة جديدة بها تفاصيل العمل السياسي والحزبي، ثم اضغط إرسال.

- وفي الصفحة الأخيرة ستجد خانة كبيرة، يمكنك فيها كتابة سبب الانضمام لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ثم اضغط انضم.

- سيظهر لك رسالة «شكرًا لإرسال طلبك».

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تطلق موقعها الإلكتروني

وكانت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أطلقت موقعها الإلكتروني، حرصًا منها على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري، وأكدت الحملة أنه يمكن للمتابعين التواصل مع الحملة الرسمية من خلال وسائل التواصل الرسمية للحملة.