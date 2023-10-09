احتفالية تأييد للرئيس السيسي بفرنسا في الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

نظم عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في فرنسا احتفالية اليوم الاثنين، في العاصمة الفرنسية باريس، بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، أعربوا خلالها عن تأييدهم للمرشح الرئاسي المحتمل عبدالفتاح السيسي، للفوز بفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل.

رفع علم مصر وصور الرئيس السيسي

وشارك المصريون بفرنسا بالأعلام وصور الرئيس السيسي، وتيشيرتات تحمل صورة المرشح الرئاسي لإنتخابات الرئاسة، معلنين دعمهم وتأييدهم لمسيرته في التنمية والبناء.

شملت الاحتفالية فقرات للأغاني الوطنية، التي تعبر عن الانتصار في ذكرى اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة .

الوقوف خلف الرئيس السيسي

وأعلن أبناء مصر بفرنسا وقوفهم خلف الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة، دعماً لمسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر، ولمواجهة التحديات التي تواجه الجمهورية الجديدة.

ونظمت جمعية شباب مصر بفرنسا الاحتفالية بموجب تصريح من السلطات الفرنسية، حيث شارك في الكرنفال شخصيات مصرية معروفة بباريس، وشباب الجالية المصرية بفرنسا.

دعم مصر ضد الإرهاب

وقال سامح أبو زيد، رئيس جمعية شباب مصر بفرنسا، إن الاحتفالية جاءت في حب مصر، بالتزامن مع الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر، ودعم الرئيس السيسي الذي يقود مسيرة بناء مصر، وتأسيس الجمهورية الجديدة.