رئيس حزب المصريين يستنكر تزوير التوكيلات: محاولة تشويه صورة مصر

استنكر المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، ما قام به مجموعة من الأشخاص بنطاق عدة محافظات، بعد أن حرروا توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، مؤكدًا أن الدولة المصرية أصبحت تتمتع بحراك سياسي وديمقراطي غير مسبوق، ولا زال هناك أشخاص غير مسؤولين يحاولون تشويه صورتها بـ«خِسة ونذالة».

الدولة المصرية حربا شرسة من الجماعات الإرهابية

وقال «أبو العطا» في بيان اليوم، إن ما قام به هؤلاء المأجورين جُرم كبير في حق الديمقراطية المصرية والاستحقاق الدستوري الذي نحن بصدده، مؤكدًا أن جميع القوى الوطنية ترفض هذا الفعل المشين الذي يحاول النيل من مسار الديمقراطية وتشويه صورتها، فضلًا عن عرقلة مسيرة الدولة المصرية في طريقها إلى الجمهورية الجديدة، التي قام أساسها على المصداقية والعمل الوطني الحقيقي.

وأضاف أن الأجندات الخارجية الممولة وأذرعها داخل مصر، لن تنال من عزيمة وإرادة المصريين مجددًا، ولن تستطيع أن تفرض كلمتها الحمقاء مرة ثانية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يأبى أن يعيش في ظلمات الجماعات الإرهابية مرة أخرى ومن يتبعها، حتى وإن كان مرشحًا محتملًا للرئاسة.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن من يريد بمصر خيرًا فنحن عونًا له، ومن يريد بها شرًا فنحن اليد الذي ستبطش به، مشددًا على أن ما عاشته مصر قبل 2013، كان ماضِ أسود لن يعود مرة أخرى، ولن يحيا أبناء مصر في فوضى وانعدام أمن واستقرار مرة ثانية، مصر ماضية بإذن الله وبقيادة الرئيس السيسي ووحدة أبنائها إلى مستقبل أفضل.

واختتم: نقف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية، ومن يريد بها خيرًا، ونقف احترامًا وإجلالًا للدور الوطني الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية ورجال الشرطة، في الوقوف سدًا منيعًا أمام كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب المصري الأصيل، وحقه في عُرس ديمقراطي كبير سيشهد العالم أجمع، وكل المؤسسات الدولية على نزاهته، حتى إن لم يَهم الدولة المصرية شهادة العالم، لكن يكفينا فخرًا أن أبناء مصر من يقرروا مصيرهم ولا لأحد وصاية على «أم الدنيا».