بشرى تقدم حفل ختام مهرجان البحرين السينمائي في دورته الثالثة

تقدم بشرى، حفل ختام مهرجان البحرين السينمائي في دورته الثالثة، الذي انطلق 5 أكتوبر الجاري، بمشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام، وحضور عدد من النجوم.

آخر أعمال بشري

وشاركت بشري مؤخرا، في بطولة فيلم «أولاد حريم كريم»، وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية، بجانب مشاركتها في إنتاجه أيضا.

وفيلم «أولاد حريم كريم» بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم «أولاد حريم كريم»، عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

وطرحت بشرى منذ عدة أسابيع أغنية «سلام عليكم» على طريقة الديو، مع المطرب الأوزباكستاني Azzamchik وتخطت الأغنية حاجز الـ60 مليون على موقع «تيك توك» بعد طرحها بساعات، وهو الرقم الذي يعد قياسيا.

والأغنية من كلمات هيثم سليم، ألحان وتوزيع الموسيقار إسلام صبري، الذي حرص على تقديم الأغنية بوجهة نظر جديدة.

وتشرف بشرى علي الإنتاج في أحداث فيلم «ليه تعيشها لوحدك» لخالد الصاوي وشريف منير الذي أوشك نجومه علي الانتهاء من تصويره.

وتستكمل خلال الأسابيع المقبلة، تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل «طبيبة شرعية»، ومن المتوقع عرضه في شهر رمضان المقبل.