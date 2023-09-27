ضبط متهم بانتحال صفة طبيب بشري في الإسكندرية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، إنشاء أحد الأشخاص ومقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يروج من خلالها لنفسه، وتبين أنه منتحلا لصفة طبيب بشري، ويجري عمليات جراحية دون ترخيص مقابل مبالغ مالية.

ضبط متهم لانتحاله صفة طبيب بشري

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، حال تواجده بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته هاتفين محمولين وعددا من الأدوات الطبية المستخدمة.

وبمواجهته، أقر بانتحاله صفة طبيب بشري، وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لمزاولة نشاطه المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.