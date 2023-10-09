أمين «حماة الوطن» بالسويس: تزوير التوكيلات لأحد المرشحين المحتملين مرفوض تماما

استنكر أمناء الأحزاب في محافظة السويس، واقعة تزوير عدد من الأشخاص توكيلات لأحد مرشحي الرئاسة المصرية المحتملين، مؤكدين أن المناصب السامية والغايات الشريفة، لا بد من الوصول إليها بالطرق والوسائل الشريفة، فضلاً عن مخافة ذلك للقانون.

أمين حماة وطن

قال طارق متولي أمين حزب حماة الوطن في محافظة السويس، إن موضوع التزوير عموما، هو تزوير لإرادة وليس تزوير مستند مطلوب لأي جهة كانت، والقانون ينظم تلك المسألة، ويضع عقوبات لمثل هذه الجريمة، التي تكون في حق الشخص الذي يسمح بها قبل الشخص الذي يقوم بها.

عرس ديمقراطي

وتابع أن مصر تشهد عرسا ديمقراطيا، وعندما تتواجد الديمقراطية يجب أن يلتزم الجميع بالطريق الواضح الذي وضع، ليحصل الشخص من خلاله علي حقة الدستوري سواء في الترشح أول مقتضيات التقدم لهذا الترشح، والموضوع عموما مرفوض جملة وتفصيلا.

وأكد أن منصب رئيس الجمهورية في دولة مثل مصر، منصب رفيع، ومصر دولة مؤسسات، تضع نظام لمختلف الشؤون العامة، ويجب على الجميع الالتزام بها، وعدم مخالفة الدستور والقانون.