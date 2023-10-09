أحمد سعد يحتفل بتصدر «يا ليالي» قائمة الأكثر استماعا على أنغامي

احتفل الفنان أحمد سعد خلال ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتصدر أغنيه يا ليالي، المركز الأول في قائمة أنغامي للأغاني الأكثر استماعا لهذا الأسبوع.

حفل أحمد سعد وروبي

وأحيا الفنان أحمد سعد وروبي منذ أيام حفل غنائي ضخم في إحدي الجامعات الخاصة، وكتب عنه عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «إمبارح كانت حفلة عظيمة في جامعة بدر، حقيقي من الحفلات اللي هتفضل علامة في حياتي، شكرا لكل الشباب اللذيذة الفرفوشة وشكرا جامعة بدر».

حفلات أحمد سعد وروبي

يستعد الثنائي أحمد سعد وروبي لحفل غنائي آخر، 18 أكتوبر الجاري، داخل إحدى الجامعات الخاصة، ومن المقرر أن يقدما أغنيتهما الشهيرة يا ليالي.