شهد سعر الریال السعودي، الیوم الاثنین 9-10-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا في بداية التعاملات، بحسب بيانات أسعار العملات اليوم في المواقع الرسمية للبنوك، إذ وصل سعر الشراء من 7.95 جنيه و8.24 جنيه، والبيع بين 8.23 جنيه و8.26 جنيه، حسب الأعلى والأقل في البنوك المصرية.

وبالنسبة لسعر الریال السعودى الیوم الاثنين 9-10-2023 في البنوك المصرية، يمكن التعرف عليه في السطور التالية وفقًا لأسعار العملات.

سعر الریال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري بالنسبة للشراء 8.22 جنيه و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك الأھلي المصري

وعن سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، جاء بـ8.20 جنيه للشراء، والبيع 8.23 جنيه.

سعر الریال السعودي في بنك مصر

وسعر الريال السعودي في بنك مصر، بـ8.20 جنيه بالنسبة للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك البركة

وبالنسبة لسعر الريال السعودي في بنك البركة للشراء بـ8.04، و8.25 للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك الإسكندریة

وسعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية جاء بـ8.21 جنيه لشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

ويأتي سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB بـ8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.