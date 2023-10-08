خدمات مجانية من البنوك المصرية خلال أيام.. «افتح حساب ببلاش»

أيام قليلة تفصلنا عن تقديم خدمات مصرفية مجانية من البنوك المصرية بمناسبة اليوم العالمي للادخار، وذلك في إطار اهتمام البنك المركزي بتعزيز الشمول المالي في جميع محافظات مصر ومن أجل استهداف كل شرائح المجتمع وتوفير المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم.

ومن المنتظر أن تقدم البنوك المصرية بداية من يوم 15 أكتوبر المقبل وحتى يوم 31 أكتوبر من الشهر الجاري، خدمات مجانية والتي تعد إحدى فعاليات الشمول المالي، بمناسبة اليوم العالمي للادخار.

ما هي الخدمات المصرفية المجانية؟

وبالنسبة للخدمات المصرفية المجانية، يمكن التعرف عليها كما يلي:.

- إمكانية فتح حسابات مجانية التوفير أو الجارية.

- فتح محفظة إلكترونية مجانية.

- الحصول على بطاقة ميزة مسبقة الدفع بدون مصاريف أو حد أدنى.

- فتح حساب شمول مالي للشركات.

- فتح حساب شمول مالي للنشاط الاقتصادي مجاناً.

- فتح حسابات الشباب مجانًا.

- إصدار بطاقة الخصم الفوري مجانًا.

- الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية في حال الحصول على قرض شخصي أو مرابحة بالوكالة من البنك.

ووفقًا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، يسمح بالأنشطة التالية خلال فعاليات الشمول المالي:

أنشطة البنوك خلال فعاليات الشمول المالي

- تواجد البنوك خارج فروعها بهدف التثقيف المالي للمواطنين.

- يمكن للبنوك الترويج لمنتجاتها من خلال فتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى.

- إصدار البطاقات مسبقة الدفع/ البطاقات المدينة وتشجيعهم على استخدامها.

- العمل على تشجيع عملاء محافظ الهاتف المحمول على تفعيلها واستخدامها.

- تقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي لجميع الفئات.