أمانة مرأة «مستقبل وطن» تعقد اجتماعا لمناقشة استعدادات المرحلة المقبلة

عقدت أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائبة رشا رمضان، اجتماعا مهما لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، بحضور أمينات المرأة بجميع المحافظات، بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

وتناول الاجتماع، تأكيد أهمية دور أمانة المرأة بالحزب خلال الفترة المقبلة، كما استعرض الاجتماع، أفكار ومقترحات أمينات المرأة بخصوص زيادة نسب مشاركة السيدات بالانتخابات القادمة ودور المرأة بالمشروعات الصغيرة القابلة للتنفيذ لمساعدة السيدات، وبخاصة المرأة المعيلة، سواء بإطلاق المبادرات على المستوى المركزي، أو على مستوى كل محافظة بما يتناسب مع طبيعة المحافظة، ويتماشى مع سياسة الحزب.

وأشارت النائبة رشا رمضان أمينة المرأة المركزية، إلى ضرورة العمل الجماعي بالتنسيق مع الأمانة المركزية وأمناء المحافظات، مطالبة بضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على أفكار ومقترحات تخفف عن المصريين، وبخاصة المرأة المعيلة، والتي تمثل نحو 60% من المواطنين، ولفتت إلى قدرة الحزب على الوصول لهذه الشريحة، من خلال أمانات الحزب المنتشرة في القرى والمراكز.