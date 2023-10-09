مستقبل وطن يطلق فعاليات المعسكر الأول لشباب القاهرة

أعلنت أمانة القاهرة لحزب مستقبل وطن، انطلاق فعاليات المعسكر الأول لشباب القاهرة بأبو قير في الإسكندرية، إذ بدأت فعاليات اليوم الأول باستقبال المهندس محمد زكي، أمين شباب العاصمة لمحمد زيدان، لاعب منتخب مصر السابق.

وتطرق اللقاء إلى تحدث محمد زيدان، عن تجربته الطويلة مع الساحرة المستديرة ومراحل الحياة والصعوبات التي واجهها طوال مشواره، إلى أن وصل إلى حلمه متحديا جميع الصعوبات التي واجهها، وعقب ذلك جرى فتح حوار مفتوح مع الشباب، والإجابة علي جميع الأسئلة.

وفي نهاية اللقاء، وجّه شباب القاهرة رسالة دعم وتأييد للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويستمر المعسكر لمدة ثلاثة أيام، وتضم أجندة المعسكر فعاليات متنوعة سياسية ورياضية واجتماعية.