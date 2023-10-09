تحويل مستشفى القصاصين المركزي لتخصصي.. أقسام جديدة تخدم 200 ألف مواطن

على مدار أشهر طويلة نجحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في تطوير عدد كبير من المستشفيات تحت مظلة مشروع التأمين الصحي الشامل، بعد إطلاقه رسميا في محافظة الإسماعيلية قبل عامين تقريبا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وافتتحت هيئة الرعاية الصحية قبل أشهر قليلة، مستشفى فايد التخصصي تجريبيا، بعد انتهاء أعمال التطوير به، لخدمة نحو 150 ألف نسمة من أهالي المركز وقراها، وإجراء جراحات لأول مرة في المستشفى، فيما تستعد لافتتاح مستشفى القصاصين التخصصي خلال الأيام القليلة المقبلة.

«القصاصين».. من مستشفى مركزي لتخصصي

بحسب البيانات الرسمية لمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، فإن المستشفى تقع على مساحة إجمالية 6120م مربع، وتتكون من مبنى الاستقبال القائم بمساحة 880م، مكون من أرضي وأول علوي، مع تعديل توزيع الفراغات طبقًا للتصميم المعماري.

ويضم المستشفى مبنى جديد بمساحة 2760م، المكون من أرضي وأربع أدوار متكررة، وغرف سطح و17 سريرا للطوارئ و16 سريرا للداخلي و16 سرير عناية مركزة، و12 سريرا للحضانات، و17 سريرا للغسيل الكلوي، وغرفتين للعمليات، وغرفة عمليات قيصرية، وغرفة ولادة طبيعية.

كما يضم مستشفى القصاصين التخصصي، جهازا للأشعة المقطعية، وجهازين للأشعة الديجتال، و3 أجهزة موجات صوتية من أحدث الموديلات، ومبنى للعيادات الخارجية بمساحة 650م، مكون من أرضي وأول علوي، مع تعديل توزيع الفراغات طبقًا للتصميم المعماري.

المستشفي استكمال لتطوير المنظومة الصحية في الإسماعيلية

قال الدكتور محمد سامي مدير فرع الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، إن مستشفى القصاصين المركزي جرى تطويره وتوسيعه وتحويله إلى «تخصصي» قادر على تلبية كل متطلبات الأهالي بالمركز، مشيرا إلى أن المستشفى سيخدم أكثر من 150 ألف نسمة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن المستشفى يعد إضافة قوية إلى مستشفيات الهيئة في الإسماعيلية بعد المجمع الطبي، ومستشفى 30 يونيه للكلى والمسالك، ومستشفى أبو خليفة ومستشفى فايد التخصصي، ضمن حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية بكل محافظات الجمهورية، ورفع كفاءة وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، لتقديم خدمة طبية متكاملة.