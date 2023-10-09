ضبط أسماك مملحة غير صالحة للاستخدام الآدمي بكفر الشيخ

تمكنت حملة من مباحث التموين برئاسة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، في كفر الشيخ، بالتعاون مع حملة رقابية من مجلس مدينة فوه بالمحافظة، برئاسة وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، بضبط كميات من الأسماك المملحة، غير صالحة للاستخدام الآدمي، بأحد المخازن بمدينة فوه، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه صاحب المخزن، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ضبط 2 طن أسماك مملحة غير صالحة

وتمكنت الحملة الرقابية في كفر الشيخ، من ضبط 2 طن أسماك مملحة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات في ملابسات تلك الواقعة.

حملات تفتيشية تموينية على مدار الأسبوع

وأشار المحاسب عماد عبد الغني، مدير مديرية التموين في محافظة كفر الشيخ، إلى أن الحملات التموينية في قرى ومدن المحافظة مستمرة على مدار الأسبوع، التي تهدف لمحاربة الغلاء، وجشع التجار في بيع بعض السلع والمواد الغذائية بأسعار مبالغ فيها، لافتا إلى أننا تمكنا من تحرير عشرات المحاضر التموينية خلال مطلع هذا الشهر الجاري، وذلك لما يصب في مصلحة المواطنين بالإقليم، ويحد من احتكار السلع لدى بعض التجار.