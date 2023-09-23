ندوات للمرأة وعرض كورال في مبادرة أنت الحياة بـ«ثقافة السويس»

شارك فرع ثقافة السويس في فعاليات اليوم الأول لمبادرة «أنت الحياة»، اليوم السبت، التي تستمر 6 أيام بمركز شباب العمدة، حتى 28 الحالي، جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

أضرار الزواج المبكر واثره علي المجتمع

وقد قدم فرع ثقافة السويس محاضرة بعنوان أضرار الزواج المبكر وتأثريه على المجتمع في بداية فعاليات اليوم الأول لمبادرة «انت الحياة»، حاضرها عبير علي، حيث أوضحت أن الزواج المبكر يُؤثر على الصحة العقلية والبدنية، بالإضافة إلى تسببه في حدوث عدد من المشكلات الصحية، ويٌمكن الحد من الزواج المبكر بزيادة الوعي والثقافة لدى أفراد المجتمع حول الموعد المناسب لزواج الفتاة، وإثر ذلك على حياتها وصحتها، وذلك من خلال إقامة الحملات التثقيفية والتوعوية.

التربية الصحيحة للأطفال عنوان محاضرة لثقافة السويس

وقدم فرع ثقافة السويس خلال اليوم الأول لمبادرة انت الحياة بالسويس، محاضرة بعنوان «التربية الصحيحة للأطفال»، حاضرتها الدكتورة فاطمة يوسف ودارت المحاضرة حول أن تربية الأبناء تتطلب الكثير من الوقت والجهد والصبر، وهناك العديد من مناهج التربية والتقويم للأطفال منذ اليوم الأول، لمساعدة الآباء والأمهات الجدد على تربية أبنائهم تربة حسنة، وفتح باب النقاش مع سيدات القرية.

عرض كورال للأطفال بمبادرة انت الحياة

كما قدم فرع ثقافة السويس عرضا فنيا لفرقة كورال السويس القومي بقيادة المايسترو غريب غندور، تغنوا خلالها بأجمل الأغاني الطربية والوطنية، وفي نفس السياق أُقيمت ورشة رسم على الوجوه للأطفال وسط بهجة وسرور وتجاوب من الأطفال.