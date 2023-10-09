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لبنان: سلطة الطيران المدني تنفي توقف الرحلات من وإلى بيروت

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أ ش أ
09:32 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
مطار بيروت

مطار بيروت

نفت المديرية العامة للطيران المدني في لبنان، اليوم الاثنين، ما تم تداوله بشأن قيام شركات الطيران بوقف رحلاتها من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت.

إيقاف الرحلات

وأوضحت المديرية - في بيان لها مساء اليوم - أنه لا أساس من الصحة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن شركات الطيران أبلغت إدارة مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت بأنها ستوقف رحلاتها من بيروت وإليها مع حلول منتصف الليل.

قصف من قبل إسرائيل

وكانت مناطق لبنانية جنوبية قد تعرضت اليوم لقصف كثيف من قبل إسرائيل مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين ونزوح عدد من الأهالي من القرى الحدودية نحو العاصمة بيروت، وهو ما أثار مخاوف من تصعيد بين إسرائيل ولبنان خلال الساعات المقبلة.

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