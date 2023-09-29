رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وصول جثمان الفنانة نجاح سلام إلى مسجد «الخاشقجي» في بيروت لأداء صلاة الجنازة

كتب:

هبة أمين
01:20 م | الجمعة 29 سبتمبر 2023
الفنانة الكبيرة نجاح سلام

الفنانة الكبيرة نجاح سلام

وصل منذ قليل، جثمان الفنانة القديرة نجاح سلام، إلى مسجد «الخاشقجي» في بيروت، تمهيدًا لأداء صلاة الجنازة، وسط حضور مكثف من عائلتها وأصدقائها وجمهورها ومحبيها، الذين حرصوا على وداعها في اللقاء الأخير.

صلاة الجنازة على جثمان نجاح سلام

ومن المقرر أن يواري جثمان الفنانة نجاح سلام الثرى عقب انتهاء صلاة الجنازة ظهر اليوم، والدفن في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة، على أن تتلقى الأسرة العزاء غدًا السبت، في فندق راديسون بلو سنتر دون الطابق الأول من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 7 مساءً.

وفاة نجاح سلام عن عمر 92 عامًا

وغيب الموت الفنانة القديرة نجاح سلام، أمس، عن عمر ناهز 92 عامًا، وهي من مواليد 1931، وتعلمت الغناء على يد والدها محيي الدين سلام، الذي كان يهوى العزف على العود ويترأس الدائرة الموسيقية في الإذاعة اللبنانية، وكان يخشى عليها من دخول الفن خاصة أن جدها مفتي لبنان، إلا أن الموسيقار محمد عبد الوهاب أقنعه بضرورة تقديمها للجمهور لإيمانه بموهبته.

وجاءت نجاح سلام إلى مصر قبل نهاية الأربعينيات بصحبة والدها، وكان أول فيلم سينمائي ظهرت به على شاشة السينما «على كيفك» عام 1952 أمام ليلى فوزي ومحسن سرحان وإسماعيل ياسين.

اقرأ المزيد:

حفلة وفيلم وسرقة منزل.. سر صداقة نجاح سلام وفريد الأطرش

11 معلومة عن الفنانة نجاح سلام.. ولدت في لبنان وحققت شهرتها بمصر

«على كيفك» أول ظهور سينمائي لـ نجاح سلام مع إسماعيل ياسين.. قدما 6 أفلام

الموسيقار محمد عبد الوهاب كلمة السر في دخول نجاح سلام مجال الفن

‏نجوم الفن ينعون نجاح سلام: «قامة كبيرة»

نجاح سلام قاومت العدوان الثلاثي وتزوجت بفرمان رئاسي.. ابنتها: «بطلة وبتحب مصر»

موعد ومكان عزاء الفنانة نجاح سلام.. رحلت عن عمر 92 عاما

موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة نجاح سلام

وفاة الفنانة نجاح سلام عن عمر يناهز 92 عاما

في عيد ميلادها.. نجاح سلام "دخل عيونك حاكينا"