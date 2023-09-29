وصول جثمان الفنانة نجاح سلام إلى مسجد «الخاشقجي» في بيروت لأداء صلاة الجنازة

وصل منذ قليل، جثمان الفنانة القديرة نجاح سلام، إلى مسجد «الخاشقجي» في بيروت، تمهيدًا لأداء صلاة الجنازة، وسط حضور مكثف من عائلتها وأصدقائها وجمهورها ومحبيها، الذين حرصوا على وداعها في اللقاء الأخير.

صلاة الجنازة على جثمان نجاح سلام

ومن المقرر أن يواري جثمان الفنانة نجاح سلام الثرى عقب انتهاء صلاة الجنازة ظهر اليوم، والدفن في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة، على أن تتلقى الأسرة العزاء غدًا السبت، في فندق راديسون بلو سنتر دون الطابق الأول من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 7 مساءً.

وفاة نجاح سلام عن عمر 92 عامًا

وغيب الموت الفنانة القديرة نجاح سلام، أمس، عن عمر ناهز 92 عامًا، وهي من مواليد 1931، وتعلمت الغناء على يد والدها محيي الدين سلام، الذي كان يهوى العزف على العود ويترأس الدائرة الموسيقية في الإذاعة اللبنانية، وكان يخشى عليها من دخول الفن خاصة أن جدها مفتي لبنان، إلا أن الموسيقار محمد عبد الوهاب أقنعه بضرورة تقديمها للجمهور لإيمانه بموهبته.

وجاءت نجاح سلام إلى مصر قبل نهاية الأربعينيات بصحبة والدها، وكان أول فيلم سينمائي ظهرت به على شاشة السينما «على كيفك» عام 1952 أمام ليلى فوزي ومحسن سرحان وإسماعيل ياسين.