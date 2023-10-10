أحمد موسى للفلسطينيين: دافعوا عن أرضكم المحتلة مثلما فعلت مصر

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى الأشقاء الفلسطينيين، بأهمية الدفاع عن أرضهم بأي وسيلة وبأي طريقة، قائلًا: «دافعوا عن أرضكم المحتلة مثلما فعلت مصر أمام الاحتلال الإسرائيلي في عام 1973».

إسرائيل تريد تفريغ غزة

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر لن تسمح لأحد أن يستبيح أراضيها، كما أن إسرائيل تريد تفريغ غزة من شعبها، كما أن تفريغ قطاع غزة من أهلها يعني أنه لا توجد قضية فلسطينية.

أحمد موسى: الدولة لن تسمح بتكرار الفوضى

وأضاف موسى، مساء اليوم الاثنين، أن ما حدث في يناير 2011 يتكرر الآن، من خلال دعوات الفوضى، مضيفا «مين اللي اسمه أحمد طنطاوي؟.. مصر لن تسمح بالفوضى مرة أخرى».

جماعة الإخوان الإرهابية

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن جماعة الإخوان الإرهابية الداعمة لأحمد طنطاوي تتحدث عن ساعة الصفر، من أجل إحداث فوضى داخل مصر، مؤكدًا أن سيناء ليست مستباحة ولا يمكن استباحة أي شبر في مصر.

الحفاظ على الأراضي الفلسطينية

ولفت أحمد موسى، إلى أن هناك تصاعد في قطاع غزة جراء القصف الوحشي الإسرائيلي، كما أن الولايات المتحدة والغرب يدعمون إسرائيل في هذا الوقت، مشددا على الفلسطينيين بضرورة التمسك بالأرض مهما كان ثمن التضحية.