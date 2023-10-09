زاهي حواس: مصر عرفت الطب منذ 4 آلاف سنة.. وحكمت العالم بالحق والعلم

قال زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إن مصر حكمت العالم كله بالحق والعدل والعلم، وجرى الكشف عن أهم الأطباء في مصر بمنطقة سقارة اسمه كار، أخذ أمنحتب رمزا له في الطب.

العثور على أدوات الطب في مقبرة «كار»

وأوضح حواس خلال إلقاء كلمته في احتفالية تتويج مصر بلقب أول دولة في العالم تقضي على فيروس سي، أن مقبرة «كار» جرى العثور فيها على أدوات الطب، وتعد أول أدوات في العالم متخصصة بهذا المجال، ومصر عرفت الطب منذ 4 آلاف سنة.

جاء ذلك خلال احتفال منح منظمة الصحة العالمية، مصر، الشهادة الذهبية بخلوها من فيروس سي، وذلك بسفح الأهرامات، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ووزراء الصحة العرب والأجانب، وسفراء الدول.