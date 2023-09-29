جامعة «ناجويا» باليابان تمنح زاهي حواس الدكتوراة الفخرية في الدراسات الإنسانية

قام رئيس جامعة ناجويا باليابان سيجي ياما، وأساتذة الجامعة، خلال احتفال عالمي اليوم، بتسليم عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، الدكتوراه الفخرية في الدراسات الإنسانية.

حواس أدخل علم المصريات في قلوب اليابانيين

وقال نائب رئيس الجامعة، إن زاهي حواس وصل إلى العالمية وله مصداقيه لدى شعوب العالم، واستطاع أن يدخل علم المصريات في قلوب اليابانيين، وله كتب ومقالات باللغة اليابانية دخلت بيوت الشعب الياباني.

أول مصري يحصل على الدكتوراة الفخرية من هذه الجامعة

حضر تسليم الجائزة العديد من المواطنين والعلماء، ليصبح زاهي حواس أول مصري يحصل على الدكتوراة الفخرية من هذه الجامعة.

وتعتبر الدكتوراه هي العاشرة التي يحصل «حواس» عليها من العديد من الدول المختلفة.

وبعد التكريم ألقى زاهي حواس محاضرة «أسرار المومياوات» وأجاب على أسئلة الحاضرين.

ترميم مركب الشمس الثانية

وأشار زاهي حواس إلى أن الشعب الياباني محل تقدير من المصريين لأنهم أسهموا في ازدهار الثقافة، إذ ساعدوا في بناء دار الأوبرا وقدموا قرضا لبناء المتحف الكبير ويقومون بترميم مركب الشمس الثانية.