عائدها يصل إلى 22%.. التفاصيل الكاملة لأعلى شهادة ادخارية بالبنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري شهادات ادخارية، بعائد تنافسي، وتعد ملجأ ووعاء ادخاريا للعديد من المواطنين غير القادرين على استثمار أموالهم في مجالات أخرى، أو عند الخوف من فقدان المال أو نقصانه.

وترصد «الوطن» خلال هذه السطور، التفاصيل الكاملة لأعلى شهادات بالبنك الأهلي المصري، وهي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، بعائد يصل إلى 22%، ومميزات وقواعد شراء تلك الشهادة.

مميزات الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

يوجد العديد من المميزات بالنسبة للشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج المقدمة من البنك الأهلي المصري، وتلك المميزات هي أن مدة الشهادة 3 سنوات، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه ومضاعفاتها، كما أن العائد على الشهادة 22% في السنة الأولى، والعائد 18% في السنة الثانية، ويحصل العميل على 16% في السنة الثالثة، بينما يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة، وتأتي الشهادة بعائد شهري طوال مدة الشهادة.

قواعد استرداد الشهادة

بينما لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من اليوم التالي ليوم الشراء، كما يمكن استرداد الشهادة قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة من جانب البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.