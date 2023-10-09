استقرار أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الاثنين.. جرام عيار 21 بكام؟

سجلت أسعار الذهب استقراراً ملحوظاً داخل محلات الصاغة، في ختام التعاملات المسائية اليوم الاثنين، بعدما شهدت تراجعات طفيفة في تعاملات الصباح، بمقدار 5 جنيهات للجرام عيار 21، الأكثر تداولاً، وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعاً، 2245 جنيها للشراء، بدون ضريبة أو مصنعية، كما بلغ سعر جرام الذهب 24 في نهاية التعاملات، 2566 جنيهاً للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد وصل في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، إلى 1924 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه والأونصة الذهب

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1501 جنيهاً للشراء، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 12 الآن، 1280 جنيهاً وبالنسبة لسعر جنيه الذهب اليوم الاثنين، فقد سجل في ختام التعاملات، استقراراً عند مستوى 17960 جنيهاً، أما سعر الأونصة فقد وصل إلى 79616 جنيهاً.