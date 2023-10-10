أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-10-2023.. استقرار عيار 21

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، ثبات أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-10-2023، بعد أن شهدت في منتصف تعاملات أمس تراجعا ملحوظا بقيمة 5 جنيهات داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة.

وترصد السطور التالية أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-10-2023 والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2245 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 2566 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

- كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية إلى 1924 جنيها.

سعر الذھب في مصر

- وعن سعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ 1501 جنيه للشراء.

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 12 يسجل الآن 1280 جنيها.

- فيما يبلغ سعر جنيه الذهب 17960 جنيها.

- كما تسجل الأونصة 79 ألفا و616 جنيها.