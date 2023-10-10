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أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-10-2023.. استقرار عيار 21

كتب:

مريم حنفي
08:13 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، ثبات أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-10-2023، بعد أن شهدت في منتصف تعاملات أمس تراجعا ملحوظا بقيمة 5 جنيهات داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة. 

وترصد السطور التالية أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-10-2023 والتي جاءت كما يلي: 

سعر جرام الذهب عيار 21

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2245 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 24

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 2566 جنيها للشراء. 

سعر جرام الذهب عيار 18 

- كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية إلى 1924 جنيها. 

سعر الذھب في مصر

- وعن سعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ 1501 جنيه للشراء. 

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 12 يسجل الآن 1280 جنيها. 

- فيما يبلغ سعر جنيه الذهب 17960 جنيها. 

- كما تسجل الأونصة 79 ألفا و616 جنيها.

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