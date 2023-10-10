أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-10-2023.. استقرار عيار 21
كتب:
مريم حنفي
08:13 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
أسعار الذهب في مصر
أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، ثبات أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-10-2023، بعد أن شهدت في منتصف تعاملات أمس تراجعا ملحوظا بقيمة 5 جنيهات داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة.
وترصد السطور التالية أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-10-2023 والتي جاءت كما يلي:
سعر جرام الذهب عيار 21
- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2245 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 24
- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 2566 جنيها للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 18
- كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية إلى 1924 جنيها.
سعر الذھب في مصر
- وعن سعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ 1501 جنيه للشراء.
- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 12 يسجل الآن 1280 جنيها.
- فيما يبلغ سعر جنيه الذهب 17960 جنيها.
- كما تسجل الأونصة 79 ألفا و616 جنيها.