سعر الذهب اليوم في مصر وعالميا 9-10-2023

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر وعالميا حالة من التذبذب في محلات الصاغة، وفق ما ذكرته شركة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وأسواق الذهب.

سعر الذهب في مصر

سجلت أسعار الذهب المحلية اليوم انخفاضا طفيفا في الأسعار المحلية، وتذبذبت الأسعار بشكل عام نتيجة الأسعار العالمية والأحداث الاقتصادية العالمية، ما أثر على السعر المحلي.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً بقيمة 2520 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2205 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1890 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1470 جنيها.

أسعار الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب العالمية بأكثر من 1% خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، حيث أدت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحماس خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى زيادة مخاطر نشوب صراعات في الشرق الأوسط، ودفعت إلى الاندفاع نحو استثمارات الملاذ الآمن مثل السبائك.

أسعار الذهب عالميا بالدولار

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.06% إلى 1865 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.02% إلى 1851 دولار للأوقية، وعلى الجانب الآخر، صعد مؤشر الدولار أيضًا بنسبة 0.33% إلى 106.137 نقطة.