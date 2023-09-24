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أسعار الذهب اليوم الأحد 24-9-2023 في مصر.. كم يبلغ عيار 21؟

كتب:

مريم حنفي
09:17 ص | الأحد 24 سبتمبر 2023
أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، أسعار الذهب اليوم الأحد 24-9-2023 في مصر، في ظل أن الأسعار تراجعت أمس في منتصف التعاملات بقيمة تقدر بنحو 5 جنيهات وذلك داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة. 

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الأحد 24-9-2023 في مصر والتي جاءت كما يلي: 

سعر جرام الذهب عيار 21 

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 2213 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 24

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2529 جينهًا للشراء. 

سعر جرام الذهب عيار 18

- كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية إلى 1897 جنيهًا. 

أسعار الذهب في مصر 

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة يبلغ 1479 جنيهًا شراء. 

- وعن سعر جرام الذهب عيار 12 يسجل الآن 1263 جنيهًا. 

- بينما يبلغ سعر جنيه الذهب 17704 جنيهات. 

- كما وصلت سعر الاونصة في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة إلى 78550 جنيهًا. 

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بقلم مريم حنفي