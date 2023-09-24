أسعار الذهب اليوم الأحد 24-9-2023 في مصر.. كم يبلغ عيار 21؟
كتب:
مريم حنفي
09:17 ص | الأحد 24 سبتمبر 2023
أسعار الذهب في مصر
أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، أسعار الذهب اليوم الأحد 24-9-2023 في مصر، في ظل أن الأسعار تراجعت أمس في منتصف التعاملات بقيمة تقدر بنحو 5 جنيهات وذلك داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة.
وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الأحد 24-9-2023 في مصر والتي جاءت كما يلي:
سعر جرام الذهب عيار 21
- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 2213 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 24
- يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2529 جينهًا للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 18
- كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية إلى 1897 جنيهًا.
أسعار الذهب في مصر
- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة يبلغ 1479 جنيهًا شراء.
- وعن سعر جرام الذهب عيار 12 يسجل الآن 1263 جنيهًا.
- بينما يبلغ سعر جنيه الذهب 17704 جنيهات.
- كما وصلت سعر الاونصة في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة إلى 78550 جنيهًا.