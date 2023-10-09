أسعار الذهب العالمية تقفز 1% اليوم الاثنين

ارتفعت أسعار الذهب العالمية أكثر من 1% اليوم، إذ أدت الاشتباكات العنيفة بين حركة حماس وإسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى زيادة خطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط وحفزت الاندفاع نحو استثمارات الملاذ الآمن مثل السبائك، وفقًا لـ«رويترز».

الذهب يرتفع بنسبة 1%

وقفز الذهب بنسبة 1% إلى 1851.26 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوع، فيما سجلت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة ارتفاع 1.1% إلى 1865.20 دولارًا.

الذهب مكانته كملاذ آمن

وقال مات سيمبسون، كبير محللي سيتي إندكس: «استعاد الذهب مكانته كملاذ آمن بعد الأحداث الجيوسياسية التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع»، وفقًا لـ«رويترز».

وأضاف، «نتوقع أن يتجه الذهب إلى مستوى 1880 دولارًا، لكن ما لم نرى عوائد السندات تنخفض بشكل ملموس».

الأحداث الجيوسياسية

وتؤثر الأحداث الجيوسياسية مثل الحروب، إلى ارتفاع أسعار النفط وتعزيز الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل سندات الخزانة والدولار والين الياباني إلى جانب الذهب.

الذهب ينتعش من أدنى مستوياته

وانتعشت أسعار الذهب بقوة من أدنى مستوياته في 7 أشهر الذي سجله يوم الجمعة، لكن صعوده ظل محدودا ببيانات اقتصادية أمريكية قوية عززت وجهة النظر القائلة بأنّ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من غير المرجح أن ينهي دورة تشديد السياسة النقدية في المدى القريب.

التوظيف في الولايات المتحدة

وفي الأسبوع الماضي، أظهرت البيانات أنّ التوظيف في الولايات المتحدة زاد بأكبر قدر خلال 8 أشهر في سبتمبر، ما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل. وقد تمهد قراءة التضخم الساخنة في وقت لاحق من الأسبوع الطريق لرفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى هذا العام.

ارتفاع أسعار الفائدة

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الأمر الذي لا يدر أي فائدة. ويركز المستثمرون أيضًا على محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي في سبتمبر المقرر عقده يوم الأربعاء.