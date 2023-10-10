استقرار سعر الریال السعودي الیوم الثلاثاء 10-10-2023 في البنوك المصرية

أعلنت المواقع الرسمية للبنوك المصرية استقرار أسعار الریال السعودى الیوم الثلاثاء 10-10-2023 في البنوك، حيث لم تشهد أي تغيراً منذ ختام تعاملات أمس الاثنين، ليسجل متوسط سعره اليوم 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الریال السعودى الیوم الثلاثاء 10-10-2023 في البنوك كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

يسجل سعرالريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعرالريال السعودي اليوم الثلاثاء داخل بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم داخل بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى CIB

سعر الريال السعودي داخل البنك التجارى الدولي CIB يسجل في بداية التعاملات الصباحية 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.