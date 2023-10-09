اللواء درويش حسن لـ«الشاهد»: فترة الإعداد من 67 لـ73 كانت قاسية

قال اللواء أركان حرب درويش حسن درويش، أحد فرسان سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إنه تخرج في الكلية الحربية عام 1969، والتحق بالكتيبة 18 باللواء 16 مشاة، مؤكدا أن الشعب أقبل على إرسال أبنائه إلى الكليات العسكرية بعد الهزيمة على عكس المتوقع.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الفترة من 5 يونيو 1967 إلى أكتوبر 1973 كانت تسمى فترة إعداد للمعركة، سواء إعداد للفرد أو المعدات.

العرق في التدريب يوفر الدماء بالمعركة

وذكر أن فترة الإعداد كانت قاسية جدا بشكل جعل من الحرب نفسها أخف على المقاتل من فترة التدريب، وكانت هناك قاعدة في القوات المسلحة تقول «العرق في التدريب يوفر الدماء في المعركة».