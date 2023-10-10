«الغرف التجارية»: تطبيق مبادرة خفض السلع الرئيسية بدءا من السبت المقبل

قال علاء عز، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة خفض أسعار السلع الرئيسية تهدف للحد من التضخم، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء المعنيين، توافقوا مع الغرف التجارية على إزالة جزء من هامش الربح، مقابل قيام الدولة بتيسيرات معينة، من خلال خفض الجمارك وخلافه من القرارات الفورية، التي تساهم في خفض أسعار السلع بنسب تتراوح ما بين 15 و25%.

أسعار السلع ستنخفض

وتابع عز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية ten، مساء الاثنين، أن أسعار السلع ستنخفض من يوم السبت المقبل في كافة السلاسل الطبيعية على مستوى الجمهورية بالكامل، مشيرًا إلى أن السعر سيكون مطبوعا على السلع.

خفض الأسعار يشمل السلع الرئيسية

وأشار إلى أن خفض الأسعار يشمل السلع الرئيسية مثل الفول والزيت والأرز والدواجن والبيض، ويتم دراسة حزمة أخرى من السلع لخفض أسعارها في إطار إطلاق حزمة من القرارات للحد من التضخم قدر الإمكان.