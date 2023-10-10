طقس اليوم بالمحافظات: سحب منخفضة وتوقعات بسقوط أمطار

شهدت عدة مدن مصرية في بعض المحافظات، أمطارا متفاوتة الشدة خلال الساعات القليلة الماضية، من مساء أمس الاثنين وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وسط رفع حالة الطوارئ في بعض المدن بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وهطلت الأمطار على محافظات شمال سيناء والإسماعيلية وبورسعيد في منطقة القناة وسيناء والقليوبية وبعض من مدن القاهرة الكبرى، فيما شهدت مدن الدقهلية والمنوفية والجيزة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة.

تحذيرات من أمطار جديدة خلال ساعات

وبحسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع تجدد الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة على مدن محافظات البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال ووسط سيناء والغربية والمنوفية والشرقية ومطروح بنسب تصل إلى 40% على مدار اليوم الثلاثاء.

وحذرت الهيئة العامة للارصاد الجوية، في بيان رسمي لها، من طقس غائم جزئيا على مدار اليوم اليوم، مع انتشار السحب وتكاثر السحب المنخفضة على بعض المناطق، بجانب تأثر بعض المدن بالرياح وانخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

طوارئ في المحافظات

وشهدت بعض المحافظات رفع حالة الطوارئ مع استمرار أعمال الصيانة لمصارف الأمطار، وتجهيز فرق الطوارئ وسيارات شفط المياه للتعامل الفوري حال تراكم اي مياه للأمطار علي الطرق السريعة الصحراوية أو الداخلية.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في منطقة القناة المواطنين والسائقين من زيادة سرعة السيارات، علي الطرقات للحد من الحوادث المرورية أو تواجد السيارات والمواطنين أسفل الأشجار أو لافتات الاعلانات خلال الساعات المقبلة مع نشاط الرياح.

شبورة في الساعات الأولى من الصباح

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من شبورة كثيفة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تنتشر على الطرقات السريعة والصحراوية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، خاصة على المدن القريبة من المسطحات والمجاري المائية.

وقال بيان رسمي للهيئة، إن الشبورة تنتشر من الساعة الرابعة صباحا وحتى السابعة صباحا لمدة 3 ساعات، وتتكون في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط من مدن السواحل الشمالية وبورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء من مدن القناة ووسط وشمال سيناء وبعض مدن شمال الصعيد.