حالة الطقس غدا الثلاثاء 10-10-2023.. مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 29

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء 10-10-2023، منوهة بأنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار، وحار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس لطيف أول ساعات الليل، مائل للبرودة في آخر ساعات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية في الصباح الباكر

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتابعت أن غدا يشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 10-10-2023

فيما يلي درجات الحرارة غدا الثلاثاء 10-10-2023:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 الصغرى 25 درجة مئوية.