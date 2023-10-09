«الأرصاد»: انخفاص ملحوظ في درجات الحرارة على جميع محافظات الجمهورية

مع بداية الأسبوع الثالث من فصل الخريف، تزيد السمات المناخية المرتبطة بفصل الشتاء، إذ تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، خاصة مع بداية الساعات الأولي من المساء وساعات المساء المتأخرة.

طقس مائل للبرودة ليلا

وكشفت تقرير صادر عن الأرصاد الجوية، أنّ الطقس يصبح مائل للبرودة خلال الساعات المتاخرة من الليل والصباح الباكر، ووجود فارق في درجات الحرارة العظمى والصغرى بنحو 12 درجة، لذا من الأفضل ارتداء الملابس الثقيلة في حال الخروج في ساعة متأخرة.

أمطار وشبورة

وأشارت الأرصاد إلى وجود انخفاضا فى درجات الحرارة الصغرى على جميع المدن والمحافظات، بداية من السواحل الشمالية وصولا إلى شمال الصعيد، مع تكاثر السحب الممطرة حتى نهاية الأسبوع الجاري على كل من السواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر وصولا إلى شمال الصعيد، بتوقعات تصل لـ30-40%.

تحذيرات من الشبورة

كما حذرت الأرصاد السائقين، من وجود شبورة كثيفية صباحا، على بعض الطرق الزراعٌية والسرٌيعة والقرٌيبة من المسطحات المائٌية، المؤدٌية من وإلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل ومدن القناة ووسط سٌيناء.

درجات الحررة الصغري حتى نهاية الأسبوع

هذا ووفقا للأرصاد الجوية، ستشهد درجات الحرارة الصغرى انخفاضا حتى نهاية الأسبوع بداية من شمال البلاد وحتى جنوب الصعيد.

درجات الحرارة الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: الصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: الصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: الصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: الصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: الصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء11 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: الصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: الصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: الصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: الصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: الصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 12 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: الصغري 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: الصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: الصغري 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: الصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: الصغرى 24 درجة مئوية.