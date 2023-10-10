إنجازات 10 سنوات.. مصر حاضرة في المحافل الدولية على مقاعد القيادة

انتُخبت مصر لرئاسة مجلس الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاتحاد الأفريقي لمدة عامين، كما جرى انتخابها لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة عامين.

مصر ترأست الدورة 24 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات

وذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ مصر قد ترأست الدورة 24 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.

قدرة مصر على تنظيم الأحداث الدولية الكبرى

أخيرًا، برزت ثقة المنظمات الدولية في مكانة قطاع الاتصالات المصري، وقدرة مصر على تنظيم الأحداث الدولية الكبرى في استضافة فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، والذي يُعد من أهم المحافل الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات (Union Telecommunication International).

وتسعى الدولة المصرية لتصبح مركزًا إقليميًا في صناعة مراكز البيانات؛ كما يتم توفير مسارات من كابلات الألياف الضوئية العابرة داخل الحدود لخدمة مرور البيانات الدولية عبر الأراضي المصرية بشكل مؤمن.