انخفاض كبير في سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 10-10-2023

كشف اتحاد منتجي الدواجن، عن انخفاض كبير في سعر طبق البيض، ضمن مشاركة الاتحاد في مبادرة الحكومة المصرية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق المصرية، لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

سعر طبق البيض فى المبادرة

وفقا للقرر الصادرعن اتحاد الدواجن، تقرر تثبيت سعر طبق البيض الأبيض والأحمر عند 115 جنيها في الأسوق بدلا من 150 جنيها طوال فترة المبادرة.

انخفاض أسعار 10 سلع اساسية بداية من السبت

وكشف رئيس الوزراء، عن قائمة السلع الأساسية والاستراتيجية التي سيتم تخفيض أسعارها بداية من السبت المقبل، وتتضمن كلا من.

- الدواجن الحية.

- الدواجن المجمدة.

- كرتونة البيض.

- منتجات الألبان.

- الفول.

- العدس.

- المكرونة.

- السكر.

- الزيت الخليط.

- الأرز.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أنّ التخفيضات على أسعار السلع الأساسية ستكون بنسبة 15%.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر صحفي أمس، أنّه تم إجراء مناقشات مع ممثلي القطاع الخاص، بحيث يكون هناك توافق تام على الآليات المطلوبة من الدولة، وجرى اتخاذ إجراءات بشأن الرسوم والجمارك، الخاصة لمستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر لضمان خفض الأسعار.