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«الدفاع المدني الفلسطيني»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف حدود غزة الشرقية

كتب:

هانى حسن
08:56 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

قال محمود بصل متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، إنَّ الزوارق الحربية للاحتلال تستهدف المواطنين على شواطئ غزة.

وأضاف متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»، أنّ طواقمنا في قطاع غزة لم تعد تحتمل ولسنا قادرين على أداء مهامنا على أكمل وجه، وأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأكد أنّ القطاع شهد ليلة دامية وتم استهداف وسط غزة بمئات الصواريخ وطواقم الإسعاف والأبنية السكنية.

وصرح متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، في وقت سابق، بأنَّ «إمكاناتنا المتاحة متواضعة، ونناشد العالم التدخل لوقف التصعيد في الأراضي المحتلة»، لافتًا إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.

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