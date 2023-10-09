استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها، أبرز مجالات عمل «المؤسسات الأهلية»، حيث تم إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم العمل الأهلي بتكلفة قدرها 14 مليون جنيه، لإجمالي عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقيدة بالوزارة على المنظومة والذي بلغ 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية، وجاءت أبرز أنشطة المؤسسات والجمعيات الأهلية بالأرقام، كالتالى:

بالأرقام.. «التضامن» تستعرض أبرز مجالات عمل «المؤسسات الأهلية»

*المساعدات الاجتماعية: 26390 مساعدة اجتماعية.

*الخدمات الصحية: 22117 خدمة صحية.

*رعاية الطفولة والأمومة: 19513 فردا.

*حماية البيئة والحفاظ عليها: 19083 مشروعا.

*التنمية الاقتصادية: 17054 مشروعا.

*الفئات الخاصة والمعاقين: 15146 فردا.

*توزيع الجمعيات، 34 ألف جمعية التي وفقت أوضاعها على مستوى الجمهورية.

*التمويل المحلي:

- عام 2014: 1.200.000.000 جنيه.

- عام 2023: 6.730.000.000 جنيه.

- الإجمالى: 7.930.000.000 جنيه.

*التمويل الدولي:

- عام 2014: 656.000.000 جنيه.

- عام 2023: 2.500.000.000 جنيه.

- الإجمالى: 3.156.000.000 جنيه.

المؤشر المصري لمؤسسات العمل الأهلي

سيعمل المؤشر على قياس (المحاور- القطاعات- المهارات- القدرات) التالية:

- الحوكمة الداخلية.

- المشاركة وإشراك المواطنين.

- التمثيل.

- الإبداع والإبتكار.

- التشبيك.

- القدرة التنظيمية.

- الإستدامة المالية.

- تعبئة الموارد الاجتماعية.

- الاستدامة البيئية.

أهداف المنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الأهلى في مصر

- زيادة الوعى: التعرف على إجراءات تنظيم العمل وأخبار المجتمع المدني.

- نظام موحد: منظومة موحدة لتنظيم ممارسة العمل الأهلى لجميع المنظمات الوطنية والأجنبية.

- سهولة الاستخدام: واجهة سهلة وبسيطة لإنجاز الأعمال اليومية بسهولة ويسر.

- المرونة: تحديث البيانات بسهولة وسرعة.

- وسائل الاتصال: إتاحة استقبال الشكاوى والمقترحات من خلال القنوات المختلفة.

- التدرج والتمدد: سهولة إضافة المزيد من المزايا والخدمات والتعامل معها فيما بعد.